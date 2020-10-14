В Санкт-Петербурге задержана теща убитого рэпера Картрайта (Александра Юшко) Елена Кохал. Следователи считают, что она находилась в квартире в тот момент, когда ее дочь убивала артиста.
«Установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела, мать обвиняемой находилась в квартире», — говорится в сообщении на сайте СК. По данным СМИ, когда к Кохал пришли следователи, она упала в обморок, ей вызвали скорую.
Кроме того, следователи выяснили, что жена Юшко Марина, обвиняемая в убийстве и расчленении экс-супруга, перед этим купила в аптеке неназванный препарат. По данным СК, именно это и стало орудием преступления. При каких обстоятельствах покойный артист принял лекарство, не уточняется.
О смерти рэпера Картрайта стало известно в конце июля — его тело, расфасованное по пакетам, нашли в одной из квартир Санкт-Петербурга. Его жена заявила, что он скончался от передозировки наркотиками, а она попыталась сохранить его репутацию, представив все, как убийство. Однако следователи считают, что убийство было совершено на почве ревности.
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