Теща убитого рэпера Картрайта арестована. Она была рядом, пока расчленяли артиста

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СК задержал тещу рэпера Картрайта Елену Кохал Фото: Илья Московец © URA.RU

В Санкт-Петербурге задержана теща убитого рэпера Картрайта (Александра Юшко) Елена Кохал. Следователи считают, что она находилась в квартире в тот момент, когда ее дочь убивала артиста.

«Установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела, мать обвиняемой находилась в квартире», — говорится в сообщении на сайте СК. По данным СМИ, когда к Кохал пришли следователи, она упала в обморок, ей вызвали скорую.

Кроме того, следователи выяснили, что жена Юшко Марина, обвиняемая в убийстве и расчленении экс-супруга, перед этим купила в аптеке неназванный препарат. По данным СК, именно это и стало орудием преступления. При каких обстоятельствах покойный артист принял лекарство, не уточняется.

О смерти рэпера Картрайта стало известно в конце июля — его тело, расфасованное по пакетам, нашли в одной из квартир Санкт-Петербурга. Его жена заявила, что он скончался от передозировки наркотиками, а она попыталась сохранить его репутацию, представив все, как убийство. Однако следователи считают, что убийство было совершено на почве ревности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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