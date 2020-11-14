14 ноября 2020

В Армении заявили о попытке убийства Пашиняна

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Сотрудники Службы Национальной безопасности страны предотвратили покушение Фото: www.gov.am
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытались убить. Сотрудники Службы Национальной безопасности страны предотвратили покушение.

Ранее правоохранительные органы задержали экс-директора Службы Национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Его подозревают в подготовке покушения на главу правительства. Ванецяна уже задерживали за организацию в Ереване акции протеста. Кроме него по уголовному делу по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка» также проходят глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и бывшие спикеры парламента Эдуард Шармазанов и Ара Саакян.

После подписания мирных договоренностей по Нагорному Карабаху на улицы вышли сотни недовольных граждан Армении. Они выступили против прекращения военных действий и потребовали отправить Никола Пашиняна в отставку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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