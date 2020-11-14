В Армении заявили о попытке убийства Пашиняна

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытались убить. Сотрудники Службы Национальной безопасности страны предотвратили покушение.
Ранее правоохранительные органы задержали экс-директора Службы Национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Его подозревают в подготовке покушения на главу правительства. Ванецяна уже задерживали за организацию в Ереване акции протеста. Кроме него по уголовному делу по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка» также проходят глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и бывшие спикеры парламента Эдуард Шармазанов и Ара Саакян.
После подписания мирных договоренностей по Нагорному Карабаху на улицы вышли сотни недовольных граждан Армении. Они выступили против прекращения военных действий и потребовали отправить Никола Пашиняна в отставку.
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