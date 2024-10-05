Al Arabiya: ЦАХАЛ потребовалось 6 дней, чтобы убить нового лидера «Хезболлы»

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Хашем Сафи ад-Дин ликвидирован в результате удара Израиля, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Новый глава ливанской группировки «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин погиб из-за израильского удара. Это утверждает издание Al Arabiya.

«Хашем Сафи ад-Дин убит во время рейда. Он не выходил на связь с пятницы», — говорится в публикации.

Хашем Сафи ад-Дин стал лидеров группировки недавно: 29 сентября. Он сменил бывшего лидера, которого также ликвидировал Израиль.

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Новый глава ливанской группировки «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин погиб из-за израильского удара. Это утверждает издание Al Arabiya. «Хашем Сафи ад-Дин убит во время рейда. Он не выходил на связь с пятницы», — говорится в публикации. Хашем Сафи ад-Дин стал лидеров группировки недавно: 29 сентября. Он сменил бывшего лидера, которого также ликвидировал Израиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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