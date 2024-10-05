В мире Al Arabiya: ЦАХАЛ потребовалось 6 дней, чтобы убить нового лидера «Хезболлы» 05 октября 2024 в 15:53 Размер текста - 17 + Хашем Сафи ад-Дин ликвидирован в результате удара Израиля, пишут СМИ Фото: Marwan Naamani/dpa/Globallookpress новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Новый глава ливанской группировки «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин погиб из-за израильского удара. Это утверждает издание Al Arabiya. «Хашем Сафи ад-Дин убит во время рейда. Он не выходил на связь с пятницы», — говорится в публикации . Хашем Сафи ад-Дин стал лидеров группировки недавно: 29 сентября. Он сменил бывшего лидера, которого также ликвидировал Израиль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новый глава ливанской группировки «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин погиб из-за израильского удара. Это утверждает издание Al Arabiya. «Хашем Сафи ад-Дин убит во время рейда. Он не выходил на связь с пятницы», — говорится в публикации. Хашем Сафи ад-Дин стал лидеров группировки недавно: 29 сентября. Он сменил бывшего лидера, которого также ликвидировал Израиль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям