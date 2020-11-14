В Армении предотвратили госпереворот

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Шествие посвященное столетию геноцида армян. Екатеринбург, армения, флаги
Протесты в Армении начались после прекращения огня в Нагорном Карабахе Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении задержан экс-глава службы национальной безопасности Артур Ванецян. Его подозревают в подготовке покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Экс-глава СНБ Армении Ванецян задержан по подозрению в подготовке убийства Пашиняна», — сообщает РИА «Новости». Кроме покушения на убийство Никола Пашиняна бывшему силовику вменяют подготовку насильственного захвата власти.

Ранее Ванецяна уже задерживали за организацию в Ереване акции протеста. Кроме него по уголовному делу по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка» также проходят глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и бывшие спикеры парламента Эдуард Шармазанов и Ара Саакян.

Протесты в Еревание начались 10 ноября после подписания трехсторонних соглашений с Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На улицы вышли недовольные решением Никола Пашиняна армяне. Они выступили против прекращения военных действий и призвали Пашиняна уйти в отставку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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