Сенатор объяснил плюс электронного паспорта для россиян

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Пробный экзамен ЕГЭ в школе №7. Курган, егэ, экзамен, паспорт
Паспорта некоторых россиян станут удобнее в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Электронные паспорта будут полезны россиянам в качестве дополнительной услуги. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Конечно, удобно, когда можно оперативно и быстро получить всю информацию, которая тебя интересует, которая тебя волнует… Поэтому я считаю, что это правильно и полезно с точки зрения предоставления дополнительных услуг для наших граждан», — заявил Рязанский изданию RT. Он отметил, что не видит ничего плохого в инициативе выдавать электронные паспорта россиянам.

Тем не менее, при выдаче таких документов нужно строго сохранять безопасность персональных данных. Конфиденциальность должна быть обязательным условием, считает Рязанский.

МВД собирается внедрить электронные паспорта в Москве в рамках пилотного проекта до 1 декабря 2021 года. Они будут выглядеть как пластиковые карты, сообщает телеканал 360. Также электронными станут медицинские документы россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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