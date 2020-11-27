Сенатор объяснил плюс электронного паспорта для россиян

Электронные паспорта будут полезны россиянам в качестве дополнительной услуги. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
«Конечно, удобно, когда можно оперативно и быстро получить всю информацию, которая тебя интересует, которая тебя волнует… Поэтому я считаю, что это правильно и полезно с точки зрения предоставления дополнительных услуг для наших граждан», — заявил Рязанский изданию RT. Он отметил, что не видит ничего плохого в инициативе выдавать электронные паспорта россиянам.
Тем не менее, при выдаче таких документов нужно строго сохранять безопасность персональных данных. Конфиденциальность должна быть обязательным условием, считает Рязанский.
МВД собирается внедрить электронные паспорта в Москве в рамках пилотного проекта до 1 декабря 2021 года. Они будут выглядеть как пластиковые карты, сообщает телеканал 360. Также электронными станут медицинские документы россиян.
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