ФСБ проводит выемку документов в челябинском министерстве

Сотрудники УФСБ проводят выемку документов в челябинском минстрое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Сотрудники УФСБ по Челябинской области проводят выемку документов в минстрое региона. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, следственные действия связаны со строительством фельдшерско-акушерских пунктов. Уголовное дело возбуждено по материалам контрольно-счетной палаты области. В начале апреля ФСБ проводило обыски в минстрое, после чего было возбуждено несколько дел.

«Дело по материалам КСП, связанное с ФАПами возбуждено в августе по статье „Халатность“ в отношении неустановленных лиц, — напомнил URA.RU инсайдер. — Теперь собирают бумаги, чтобы предъявить обвинения конкретным лицам. Выемка проходит мирно, без масок-шоу. Работают сотрудники ФСБ в штатском, многие в минстрое даже не подозревают о происходящем».

Инсайдер называет среди возможных фигурантов заммнистра строительства Татьяну Антонову и экс-директора «Челябоблинвестроя» Константина Абаимова. С начала апреля оба находятся в СИЗО по обвинению в ряде преступлений, в том числе в получении взяток. Расследуется дела связанные со строительством биатлонного стадиона в Златоусте, центра шорт-трека в Челябинске и конгресс-холла на реке Миасс.

Все дела возбуждены по материалам КСП. Летом КСП по поручению губернатора Алексея Текслера проверила расходование бюджетных средств при строительстве ФАПов в Брединском, Агаповском, Октябрьском районах и Копейске. Выявлены нарушения, которые легли в основу новых дел.

«Контроль над строительством вел Абаимов, приемку подписывала Антонова», — пояснил URA.RU инсайдер. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. «Никаких обысков и выемок у нас не проходит, это неправда. Ни людей в масках, ни следователей нет. И министерство, и „Челябоблинвестстрой“ работают в штатном режиме», — заявили URA.RU в пресс-службе регионального минстроя.