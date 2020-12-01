01 декабря 2020

СМИ узнали об идее Карабаха сделать русский язык государственным

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Клипарт. Пермь , учитель, школьная доска, школа
В Нагорном Карабахе русский язык может стать вторым государственным, пишут СМИ Фото: Алексей Гущин © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Нагорного Карабаха планируют сделать русский язык государственным. Об этом журналистам сообщили источники в местном парламенте.

«Русский язык в Арцахе получит статус государственного. В настоящее время депутаты Народного Собрания РА [Республики Арцах] разрабатывают законопроект, который сделает русский язык вторым государственным (после армянского)», — сообщил telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники. Официальных подтверждений этому нет.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября после взаимных обвинений Армении и Азербайджана в обстрелах. В ноябре, при содействии России, странам удалось договориться о прекращении боевых действий, напоминает Nation News. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы в Карабахе контролируют соблюдение режима прекращения огня. Обстановка в регионе стабилизируется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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