СМИ узнали об идее Карабаха сделать русский язык государственным

Власти Нагорного Карабаха планируют сделать русский язык государственным. Об этом журналистам сообщили источники в местном парламенте.
«Русский язык в Арцахе получит статус государственного. В настоящее время депутаты Народного Собрания РА [Республики Арцах] разрабатывают законопроект, который сделает русский язык вторым государственным (после армянского)», — сообщил telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники. Официальных подтверждений этому нет.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября после взаимных обвинений Армении и Азербайджана в обстрелах. В ноябре, при содействии России, странам удалось договориться о прекращении боевых действий, напоминает Nation News. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы в Карабахе контролируют соблюдение режима прекращения огня. Обстановка в регионе стабилизируется.
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