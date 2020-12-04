Слава Марлоу удивил фанатов детским фото

Российский музыкант Артем Готлиб, известный под псевдонимом Слава Марлоу, поделился с поклонниками неожиданной публикацией. Артист выложил в Instagram свою детскую фотографию.
Известный по совместной работе с рэпером Алишером Моргенштерном 21-летний музыкант Слава Марлоу ни раз удивлял своих подписчиков. Несколько недель назад он фактически подтвердил информацию о своем настоящем имени, поделившись с поклонниками в Instagram фотографией своего паспорта. Этот же снимок молодой человек разместил на собственной линии одежды.
Ранее музыкальный стриминговый сервис Spotify представил свой топ известных исполнителей, сообщает агентство Nation News. По данным сервиса, самым популярным российским треком стала композиция Славы Марлоу «Снова я напиваюсь».
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