Скончался легенда «Мента в законе» и других российских сериалов Бойко

После неудачной операции на сердце умер актер Олег Бойко
© Служба новостей «URA.RU»
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Скончался актер Бойко, известный по сериалам «Мент в законе» и «Особый случай»
Скончался актер Бойко, известный по сериалам «Мент в законе» и «Особый случай» Фото:

Стало известно о смерти актера Олега Бойко — он скончался 12 января, в возрасте 57 лет, после неудачной операции на сердце. Об этом сообщили актриса Анна Бачалова.

«Не стало нашего коллеги и товарища по сериалу „Особый случай“ Олега Бойко», — рассказала Анна Бочалова, ее слова передают aif.ru. По их данным, прощание с актером состоится 15 января в крематории Хованского кладбища. Отмечается, что причиной смерти стала неудачная операция на сердце, после которой актеру вынуждены были провести шунтирование [хирургическая операция на сердце, при которой в поражённых артериях устанавливаются шунты с целью нормализации кровотока по сосудам к сердцу].

Бойко известен своими ролями в сериале «Мент в законе», «Особый случай», «Морозов», «Пятницкий» и других. Дебютировал актер в 1987 году в фильме «Подданные революции». Основным занятием для него была театральная карьера — Бойко служил в Рыбинском драматическом театре (Ярославская область).

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Стало известно о смерти актера Олега Бойко — он скончался 12 января, в возрасте 57 лет, после неудачной операции на сердце. Об этом сообщили актриса Анна Бачалова. «Не стало нашего коллеги и товарища по сериалу „Особый случай“ Олега Бойко», — рассказала Анна Бочалова, ее слова передают aif.ru. По их данным, прощание с актером состоится 15 января в крематории Хованского кладбища. Отмечается, что причиной смерти стала неудачная операция на сердце, после которой актеру вынуждены были провести шунтирование [хирургическая операция на сердце, при которой в поражённых артериях устанавливаются шунты с целью нормализации кровотока по сосудам к сердцу]. Бойко известен своими ролями в сериале «Мент в законе», «Особый случай», «Морозов», «Пятницкий» и других. Дебютировал актер в 1987 году в фильме «Подданные революции». Основным занятием для него была театральная карьера — Бойко служил в Рыбинском драматическом театре (Ярославская область).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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