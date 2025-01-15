Скончался легенда «Мента в законе» и других российских сериалов Бойко

Стало известно о смерти актера Олега Бойко — он скончался 12 января, в возрасте 57 лет, после неудачной операции на сердце. Об этом сообщили актриса Анна Бачалова.
«Не стало нашего коллеги и товарища по сериалу „Особый случай“ Олега Бойко», — рассказала Анна Бочалова, ее слова передают aif.ru. По их данным, прощание с актером состоится 15 января в крематории Хованского кладбища. Отмечается, что причиной смерти стала неудачная операция на сердце, после которой актеру вынуждены были провести шунтирование [хирургическая операция на сердце, при которой в поражённых артериях устанавливаются шунты с целью нормализации кровотока по сосудам к сердцу].
Бойко известен своими ролями в сериале «Мент в законе», «Особый случай», «Морозов», «Пятницкий» и других. Дебютировал актер в 1987 году в фильме «Подданные революции». Основным занятием для него была театральная карьера — Бойко служил в Рыбинском драматическом театре (Ярославская область).
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