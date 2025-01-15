Мэр Энергодара покидает свой пост

Мэр города Энергодар Эдуард Сеновоз покидает свой пост в связи с назначением на новую должность концерном «Росэнергоатом». Об этом сообщил сам городской глава.
«Дорогие энергодарцы,я покидаю пост главы города. Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн „Росэнергоатом“, — написал Эдуард Сеновоз в своем telegram-канале.
По его словам, назначение на новую должность произошло ввиду его компетенции и опыт, а задачи, которые были поставлены перед ним перед отправлением на пост мэра в Энергодар, выполнены. Сеновоз отметил, что управлять городом останется администрация города во главе с Максимом Пуховым, который был назначен первым замглавы Энергодара в 2023 году.
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