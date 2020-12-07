Политологи нашли причину провала российских мэров

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Собрание избранных депутатов областной думы. Курган, документы, чиновники, совещание, власть, депутаты
Политологи считают, что из-за политики мэров страдает социально-экономическая сфера городов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэры российских городов неэффективно выполняют свою работу, потому что при принятии решений ориентируются на власть, а не на народ. Об этом свидетельствует исследование политологов Центра перспективных управленческих решений Кирилла Казанцева и Александры Румянцевой

«Сити-менеджеры склонны отчитываться перед региональными властями и местными советами депутатов, а не перед народом», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на политологов. Из-за такой политики мэров страдает социально-экономическая сфера городов.

Политологи отмечают, что в муниципалитетах снижаются расходы на образование и ЖКХ. Власти городов стали тратить на коммунальные услуги до 30% меньше, чем в последние годы.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в России нужно решать проблемы социальной сферы. Она предложила проверять подростков на алкоголизм и наркоманию. Президент России Владимир Путин рассказал, что экономическая активность россиян растет, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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