23 декабря 2020

Российского губернатора высмеяли за выплату детям войны. «40 рублей — целое состояние»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Дети войны» получат лишних 40 рублей в год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что к 9 Мая «детям войны» выплатят по 1040 рублей. Пользователи социальных сетей высмеяли губернатора за такую сумму.

«В 2021 году „дети войны“ в нашем регионе получат к празднику 9 Мая выплаты в размере 1040 рублей (40 рублей — индексация)», — написал в «ВКонтакте» губернатор. Комментаторы обрушились на Сипягина с критикой. Они назвали размер выплаты «позорным» и выразили мнение, что «лучше вообще об этом не писать».

«Невиданная щедрость!!! Молчали бы лучше и не позорились!!!» — написала под постом Елена Миненко. Другой пользователь с иронией предложил путешествовать на эту сумму. «Целое состояние, можно будет за такое бабло и по миру путешествовать», — написал Сергей Перетяка.

С маленьким размером выплат согласилась пресс-секретарь владимирского губернатора Ольга Петрова. При этом она отметила, что далеко не во всех регионах есть материальная помощь «детям войны». «Выплата единовременная к празднику. Действительно, ее размер невелик, но подчеркну, что Владимирская область — один из ограниченного круга субъектов, где статус „детей войны“ признан и в принципе есть какие-либо выплаты этой категории граждан», — рассказала она изданию «Подъем».

Ранее власти РФ увеличили льготникам выплаты на лекарства на 100 рублей. Согласно документу, на одного льготника государство будет выделять около 886 рублей ежемесячно. Таким образом, в 2020 году сумма, выделяемая из бюджета на социальную помощь, увеличится на 988 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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