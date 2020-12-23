Спикер свердловского заксобрания раскрыла планы на выборы-2021

Людмила Бабушкина руководит свердловским парламентом с 2007 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, занимающая этот пост с 2007 года, заявила о намерении принять участие в кампании по избранию нового депутатского созыва в сентябре 2021 года. На пресс-конференции она заявила, что собирается выдвинуться в Богдановичском избирательном округе №4, от которого избиралась в 2016 году.

«Я намерена принять участие в избирательной кампании, если мои избиратели меня поддержат», — прокомментировала Людмила Бабушкина. Как писало URA.RU, вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько анонсировал начало подготовки к выборам депутатов Госдумы и свердловского заксобрания. В частности, проведение соцопроса об избирательной поддержке каждого депутата-одномандатника, представляющему там «Единую Россию». На основании их результатов будет формироваться список кандидатов на выборы.

Голосование назначено на сентябрь 2021 года. Ему будут предшествовать праймериз «Единой России» в мае 2021 года.