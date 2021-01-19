В свердловских магазинах за год резко подорожали продукты

С начала 2020 года цена на сахар выросла на 71% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цены на сахар, крупы и подсолнечное масло в магазинах Свердловской области выросли за год более чем на 15%. Об этом свидетельствуют данные Росстата (Федеральная служба государственной статистики) об индексе потребительских цен в декабре 2020 года.

По данным статистики, сахар подорожал на 71% по сравнению с декабрем 2019 года, крупа и бобовые — на 21%, подсолнечное масло — на 17,6%, овощи и фрукты — почти на 15%, макароны — на 14%, яйца — на 12%. При этом аналитики Свердловскстата отмечают, что по сравнению с ноябрем 2020 года стоимость сахара в декабре упала на 4%. Также сообщается, что стоимость минимального набора продуктов в конце декабря 2020 года составила 4630,43 рубля. По сравнению с ноябрем 2020 года цена выросла на 1,3%, а с начала года — на 9,2%.

Ранее президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты. По его словам, это связано не с пандемией, а с попыткой «подогнать» внутренние цены под мировые, пишет RNS . Глава государства призвал фиксировать цены на жизненно важные продукты. Минсельхоз России планирует, что в течение ближайших дней стоимость килограмма сахара должна снизиться до 46 рублей, а масла — до 110 рублей.