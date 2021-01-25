«Ъ» сообщил о рекордном падении производства Уралвагонзавода

Вагоностроители закончили 2020 год со значительным снижением объема продаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вагоностроители закончили 2020 год со значительным снижением объема продаж — на 28,7%. При этом производство свердловской корпорации Уралвагонзавод снизилось более чем на 40%.

«Объединенная вагонная компания (ОВК) поставила на рынок около 16,8 тысяч вагонов, на 20% меньше, чем в 2019 году. Производство Уралвагонзавода (УВЗ) упало более чем на 40%, до 10,5 тысяч вагонов», — передает « Коммерсант ».

По итогам года вагоностроители поставили в Россию и другие страны 56,2 тысяч вагонов. Крупнейшие закупки в январе—сентябре осуществила Первая грузовая компания Владимира Лисина. На втором месте Федеральная грузовая компания (входит в ОАО РЖД). Также были зафиксированы крупные поставки для «Модум-Транс» Дмитрия Артякова и Андрея Бокарева, ГК РТК и «Уголь-Транс» (кэптивный оператор УГМК).

Наибольший спад продаж зафиксирован во втором квартале — 42,3%. При этом глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что результат компаний гораздо лучше того, что ожидали на рынке. Ситуацию удалось отчасти выправить во втором полугодии. Эксперт объясняет ситуацию в том числе снижением цен, к которому прибегли производители в четвертом квартале. Бурмистров полагает, что в 2021 году будет продано примерно 40—44 тысяч вагонов.

Ранее представители АО «Уралтрансмаш» (входит в концерн УВЗ) заявили о сложной финансовой ситуации на предприятии. В конце 2019 года у предприятия были кредитные обязательства на сумму 23,14 млрд рублей, непокрытый убыток прошлых лет составил 10,76 млрд рублей, а чистый убыток — 858,6 млн рублей. При этом РБК со ссылкой на источники сообщило, что корпорация «Уралвагонзавод» не заключила ни одного контракта на поставку вагонов в 2021 году. Данные подтверждались тендерами, в которых участвовала корпорация.