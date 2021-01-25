Российский Центробанк повысил цену доллара и евро. К закрытию торгов 25 января стоимость доллара составила 74,86 рубля (+49,54 копейки). Курс евро вырос до 91,1458 (+73,71). Нефть также растет в цене. Стоимость барреля Brent поднялась до 55,61 доллара (+0,361). Цена WTI составила 52,54 доллара за баррель (+0,517).
Ситуация в России
Федеральная налоговая служба может пойти на крайние меры при сдерживании цен на продукты. Ведомство начало просить поставщиков и торговые сети предоставлять прогнозы по изменению цен на социально значимые товары до конца года.
Ситуация на российском рынке труда улучшилась, но осталась напряженной. Уровень безработицы, на данный момент, составляет 5,9%, заявил президент России Владимир Путин. В прошлом году она достигала минимума — 6,6%, напомнил глава страны.
Россияне начали активнее возвращать долги коллекторам. Число обещаний отдать деньги выросло до 25%, что является историческим максимумом. При этом число сдержанных обещаний возросло на 59%, заявляет Национальная ассоциация коллекторских агентств.
Президент Владимир Путин своим заявлением резко поднял цену на акции российской винной компании «Абрау-Дюрсо». Их котировки поднялись почти на 11%. При этом они являются низколиквидными.
Ситуация в мире
Новой главой министерства финансов США стала 74-летняя Джанет Йеллен. Она оказалась первой женщиной, возглавившей американский Минфин. Йеллен ранее заявляла, что собирается пересмотреть вопрос санкций, если получит эту должность.
В ООН боятся, что мир ждет «раскол». Генсек организации Антониу Гутерриш подчеркнул, что распад уже начался. При этом мир, по его словам, находится в худшем кризисе за последнюю сотню лет.
Общемировой ВВП вырастет на 0,7% в течение 15 лет, если страны перейдут к низкоуглеводородной и климатически устойчивой экономике. Об этом заявили в международном валютном фонде, отметив, что без «зеленой» экономики изменение климата грозит миру финансовой нестабильностью.
Юрист Любовь Шурыга объяснила, как россияне могут получить повышенную пенсию в будущем. Для этого она посоветовала самостоятельно начать копить с зарплаты, особенно если она превышает 110 тысяч рублей.
Финансист Дмитрий Ферапонтов назвал главные ошибки, которые делают держатели банковских карт. В первую очередь они касаются безопасности данных владельцев. Данные карты может украсть даже банкомат.