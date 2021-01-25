Налоговая служба начала запрашивать у поставщиков продуктов прогнозы на рост цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российский Центробанк повысил цену доллара и евро. К закрытию торгов 25 января стоимость доллара составила 74,86 рубля (+49,54 копейки). Курс евро вырос до 91,1458 (+73,71). Нефть также растет в цене. Стоимость барреля Brent поднялась до 55,61 доллара (+0,361). Цена WTI составила 52,54 доллара за баррель (+0,517).

Ситуация в России

Федеральная налоговая служба может пойти на крайние меры при сдерживании цен на продукты. Ведомство начало просить поставщиков и торговые сети предоставлять прогнозы по изменению цен на социально значимые товары до конца года.

Ситуация на российском рынке труда улучшилась, но осталась напряженной. Уровень безработицы, на данный момент, составляет 5,9%, заявил президент России Владимир Путин. В прошлом году она достигала минимума — 6,6%, напомнил глава страны.

Россияне начали активнее возвращать долги коллекторам . Число обещаний отдать деньги выросло до 25%, что является историческим максимумом. При этом число сдержанных обещаний возросло на 59%, заявляет Национальная ассоциация коллекторских агентств.

Президент Владимир Путин своим заявлением резко поднял цену на акции российской винной компании «Абрау-Дюрсо». Их котировки поднялись почти на 11%. При этом они являются низколиквидными.

Ситуация в мире

Новой главой министерства финансов США стала 74-летняя Джанет Йеллен. Она оказалась первой женщиной, возглавившей американский Минфин. Йеллен ранее заявляла, что собирается пересмотреть вопрос санкций, если получит эту должность.

Мировые расходы на оборону выросли на 1,9%, до 1,93 триллиона долларов. Больше всего на военные нужды в 2020 потратили европейские страны. При этом мировая экономика сократилась на 4,3% за прошедший год. Это в 2,5 раза хуже, чем при кризисе в 2009, заявили в ООН.

В ООН боятся, что мир ждет «раскол». Генсек организации Антониу Гутерриш подчеркнул, что распад уже начался. При этом мир, по его словам, находится в худшем кризисе за последнюю сотню лет.

Общемировой ВВП вырастет на 0,7% в течение 15 лет, если страны перейдут к низкоуглеводородной и климатически устойчивой экономике. Об этом заявили в международном валютном фонде, отметив, что без «зеленой» экономики изменение климата грозит миру финансовой нестабильностью.

Мнения экспертов

К осени 2021 года экономика России вернется к докризисным значениям . Такой прогноз сделал глава банка ВТБ Андрей Костин. При этом расти она начнет весной.

Юрист Любовь Шурыга объяснила, как россияне могут получить повышенную пенсию в будущем. Для этого она посоветовала самостоятельно начать копить с зарплаты, особенно если она превышает 110 тысяч рублей.

Финансист Дмитрий Ферапонтов назвал главные ошибки, которые делают держатели банковских карт. В первую очередь они касаются безопасности данных владельцев. Данные карты может украсть даже банкомат.