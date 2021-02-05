05 февраля 2021

Полина Гагарина показала архивный снимок из детства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полина Гагарина написала, что в 15 лет была «четкой и бесстрашной» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Полина Гагарина показала архивное фото из детства и ответила на вопросы поклонников. Откровениями она поделилась в Instagram.

Один из фанатов спросил артистку, какой совет она дала бы себе 15-летней. «Я бы попросила ту 15-летнюю дать мне совет сейчас. Она была очень четкая и бесстрашная», — ответила Гагарина. Также певица показала, как она выглядела в этом возрасте.

Ранее Полина Гагарина оказалась в списке самых популярных артистов России. В прошлом году певица также вошла в двадцатку богатейших звезд российского шоу-бизнеса.

Полина Гагарина опубликовала архивное фото
Фото: Instagram Полины Гагариной

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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