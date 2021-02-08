Минэнерго предложило продолжить приватизацию в России

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Минэнерго поддержало предложение «Газпрома» приватизировать часть газовых объектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Газпром» хочет включить приватизацию ряда газовых объектов в дорожную карту газификации регионов РФ до 2025 года. Минэнерго включил соответствующее предложение в проект документа, сообщил замминистра энергетики России Павел Сорокин.

«Подготовлен и направлен на согласование в ФОИВы проект ФЗ о внесении изменений в закон о приватизации госимущества в части приватизации сетей газораспределения и газопотребления», — цитирует Сорокина ТАСС. Выступая в Совете Федерации, он отметил, что сейчас бюджет тратит много денег на содержание газовых объектов.

Такие объекты могут быть переданы компетентным организациям, которые смогут обеспечить контроль и уход за ними, отметил замминистра. Дорожная карта газификации России до 2025 года пока не утверждена, но ее разработка уже завершена, заключил Сорокин.

Предложение «Газпрома» приватизировать часть объектов уже обсуждалось в России. Минэнерго в 2020 году вносило в Госдуму соответствующий законопроект.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал президенту РФ Владимиру Путину газифицировать всю страну, передает телеканал 360. Сделать это планируют к 2020 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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