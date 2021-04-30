Работавший на войну в Сирии завод выплатит миллиардные дивиденды

Машиностроительный завод имени Калинина входит в структуру концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Руководство Машиностроительного завода имени Калинина (МЗиК) рекомендовало акционерам направить на выплату дивидендов по итогам 2020 года более миллиарда рублей. Решение было предложено на заседании совета директоров предприятия, которое производило крылатые ракеты «Калибр», успешно испытанные в Сирии.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества размер дивидендов по акциям общества по результатам 2020 года и порядок их выплаты: выплатить по обыкновенным акциям дивиденды в сумме 647,5 млн рублей; выплатить по привилегированным акциям дивиденды в сумме 431,7 млн рублей», — говорится в сообщении. Итоговое решение по дивидендам будет принято на годовом собрании 10 июня.

Машиностроительный завод имени Калинина входит в структуру концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Предприятие расположено в Екатеринбурге. МЗиК известен своими системами противовоздушной обороны С-300, а также крылатыми ракетами «Калибр», которые успешно испытали в Сирии. В дивизионе гражданской продукции предприятие занимается выпуском вакуумных тротуароуборочных машин и электропогрузчиков.

Завод в 2020 году увеличил чистую прибыль в два раза по сравнению с 2019 годом (с 2,1 до 4,32 млрд рублей). В итоге предприятие заняло девятое место среди всех компаний региона по объему полученной прибыли. Выручка завода за год также выросла на 15,4% до 43,23 млрд рублей.