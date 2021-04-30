Украина отправила в Россию влиятельного вора в законе

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Полиция Украины депортировала Миндию Гальского в РФ Фото:
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Противостояние воров в законе

Вор в законе с российским гражданством Миндия Гальский был задержан полицией Украины и депортирован в РФ. Об этом сообщил источник в пресс-службе Управления МВД Украины по Волынской области.

«Вора в законе Миндию Гальского выдворили в РФ», — говорится на официальном сайте ведомства. Вместе с Гальским на родину отправили еще одного криминального авторитета, имя которого не называется. Отмечается, что им запретили въезд на Украину в течение пяти лет.

На Украине Гальский обвиняется в попытке незаконного пересечения государственной границы. Он планировал установить влияние в Харькове.

Гальский был задержан украинской полицией в 2019 году. С того времени он находился в заключении. В России его судили за особо тяжкие преступления. Он угрожал бизнесмену Санкт-Петербурга в 2013 году и контролировал действия многих из них.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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