11 мая 2021

Юристы назвали проблемы для части кандидатов в Госдуму. Среди них — свердловский парламентарий

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, герб
Юристы рассказали, что любой кандидат в депутаты Госдумы может лишиться права участвовать в выборах Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Любой кандидат в депутаты Госдумы РФ может быть не допущен до выборов, если получит деньги от иноагента. Об этом заявил источник в юридических кругах.

«Законопроекты об экстремистах и иноагентах не отвечают принципу правовой определенности и поэтому формально под их действие может попасть любой человек», — передает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение источника. Он подчеркнул, что любой кандидат в депутаты Госдумы может быть не допущен на выборы, если организация-иноагент переведет на его счет деньги.

Юристы, в числе прочего, считают, что депутат Госдумы РФ от «Единой России», свердловский парламентарий Андрей Альшевских может быть не допущен до выборов. Это связано с тем, что он получил 30 рублей от члена «Фонда борьбы с коррупцией» (признана в РФ иноагентом) и главы «Штабов Навального» (признана в РФ причастной к экстремизму) Леонида Волкова.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому россияне, связанные с экстремистскими или террористическими организациями, не смогут участвовать в выборах в Госдуму РФ. Парламентарии рассматривают законопроект.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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