Юристы рассказали, что любой кандидат в депутаты Госдумы может лишиться права участвовать в выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Любой кандидат в депутаты Госдумы РФ может быть не допущен до выборов, если получит деньги от иноагента. Об этом заявил источник в юридических кругах.

«Законопроекты об экстремистах и иноагентах не отвечают принципу правовой определенности и поэтому формально под их действие может попасть любой человек», — передает « Коммерсант » со ссылкой на сообщение источника. Он подчеркнул, что любой кандидат в депутаты Госдумы может быть не допущен на выборы, если организация-иноагент переведет на его счет деньги.

Юристы, в числе прочего, считают, что депутат Госдумы РФ от «Единой России», свердловский парламентарий Андрей Альшевских может быть не допущен до выборов. Это связано с тем, что он получил 30 рублей от члена «Фонда борьбы с коррупцией» (признана в РФ иноагентом) и главы «Штабов Навального» (признана в РФ причастной к экстремизму) Леонида Волкова.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому россияне, связанные с экстремистскими или террористическими организациями, не смогут участвовать в выборах в Госдуму РФ. Парламентарии рассматривают законопроект.