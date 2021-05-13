Ученый, предсказавший пандемию: COVID-вакцины перестанут работать

Ученым придется создавать новые препараты от штаммов коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рано или поздно появятся штаммы коронавируса, которые будут устойчивы к вакцинам и антителам. С таким прогнозом выступил профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19.

На открытой лекции в ДВФУ ученый заявил, что пока резистентных (устойчивых к препаратам) штаммов COVID-19 нет. Но, по словам Щелканова, это вопрос времени, когда они появятся.

«Будут [резистентные штаммы], это тоже совершенно очевидный прогноз, потому что вирусная популяция, вот это самое облако, как бы вы на него ни воздействовали — с помощью иммунитета, коллективного химиопрепаратов, — все равно найдет способы селектировать из своей среды те варианты, которые наиболее приспособлены к тем условиям, в которые вы это облако помещаете», — приводит РИА «Новости» слова вирусолога. Когда коронавирус станет устойчивым к существующим препаратам, придется создавать новые, заключил Щелканов.

Ученый больше 20 лет изучает вирусы, последнее десятилетие его научный интерес связан с летучими мышами — разносчиками коронавирусов. Еще в 2015 году Щелканов предсказал вспышку нового коронавируса в Азии. Летом 2019 года он с коллегами добивался выделения гранта на изучение летучих мышей на Дальнем Востоке — в ноябре проект отклонили с формулировкой «неактуально», а в декабре началась пандемия. Позже Щелканов предупредил, что человечество не победит коронавирусы. А весной 2020 года ученый назвал дату появления вакцин от COVID-19, которая оказалась правильной, передает « Утро.ру ».