20 мая 2021

Познер рассмешил соцсети словами о власти «со старыми мозгами». «Загляните в свой паспорт!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС
Познер нередко критикует российскую власть Фото:

Пользователи соцсетей и читатели URA.RU высмеяли ведущего «Первого канала» Владимира Познера за его фразу о людях «со старыми мозгами», которые находятся у власти в России. 87-летнему журналисту посоветовали вспомнить про свой возраст и самому отправиться на покой.

Ранее Владимир Познер во время общения с участниками марафона «Новое знание» высказал мнение о нынешнем руководящем составе страны. Ведущий заявил, что те люди, которые сейчас управляют Россией, были сформированы обществом, которого больше нет. «Они попали в новое общество, новые условия и не должны управлять страной своими старыми мозгами», — сказал журналист. Эти слова вызвали шквал возмущения в социальных сетях.

Пользователи соцсетей посоветовали журналисту уехать из России
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Читатели заявили, что мнение Познера им неинтересно
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Пользователи соцсетей не хотят либеральной власти
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Ведущему посоветовали исчезнуть с экранов
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Познеру напомнили про возраст и совесть
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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