Пользователи соцсетей и читатели URA.RU высмеяли ведущего «Первого канала» Владимира Познера за его фразу о людях «со старыми мозгами», которые находятся у власти в России. 87-летнему журналисту посоветовали вспомнить про свой возраст и самому отправиться на покой.
Ранее Владимир Познер во время общения с участниками марафона «Новое знание» высказал мнение о нынешнем руководящем составе страны. Ведущий заявил, что те люди, которые сейчас управляют Россией, были сформированы обществом, которого больше нет. «Они попали в новое общество, новые условия и не должны управлять страной своими старыми мозгами», — сказал журналист. Эти слова вызвали шквал возмущения в социальных сетях.
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