Вильфанд рассказал россиянам о погоде на следующей неделе

По прогнозам, в понедельник будет облачно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Москвы ждет похолодание. Погода вернется к нормальным значениям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Даже вчера, когда температура всего-навсего была +16…+18 градусов, температурный фон полностью соответствовал этим значениям. То есть погода из июля, да июля не московского, а краснодарского или даже турецкого, вернулась к своим обычным нормальным значениям», — сообщил Вильфанд телеканалу 360. По его словам, 22 и 23 мая температура достигнет +19-22 градусов. Осадков не ожидается, в воскресенье возможны кратковременные дожди.

В понедельник будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура опустится до +17-19 градусов. Ночью во вторник и среду ожидается +10 градусов, а днем +20-24 градуса. Во второй половине недели температура может стать выше на один-два градуса. Погода будет умеренно-теплой с кратковременными дождями. Температурный фон будет на один-два градуса выше нормы, рассказал Вильфанд.

Вильфанд призвал жителей Центральной России не ждать возвращения аномальной жары, которая была в начале недели, сообщает «Национальная служба новостей». Жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что до конца недели будут грозы и дожди, пишет « Утро.ру ». А в Челябинской и Курганской областях будет высокий уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие дни.