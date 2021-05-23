23 мая 2021

Google подала на Роскомнадзор в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, гугл, google, поисковая система
Google впервые подал иск в российский суд Фото:

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC к Роскомнадзору. В российский суд с иском американская компания обращается впервые, рассказал журналистам руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

«Google оспаривает действия Роскомнадзора в имевшей место ранее административной процедуре», — рассказала «Коммерсанту» управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. Google оспаривает требование Роскомнадзора удалить 12 ссылок из Youtube на «противоправный контент», речь идет о призывах к участию в несанкционированных митингах в январе этого года.

В качестве истца американская корпорация в российском суде выступает впервые, отмечает Никитин в интервью газете. Обычно она являлась ответчиком или третьим лицом. К примеру, учредитель портала «Царьград» Константин Малофеев продолжает судиться с Google по иску о разблокировке youtube-канала издания, сообщает «Царьград». Ранее Московский арбитражный суд в полном объеме удовлетворил иск Малофеева в полном объеме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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