Google подала на Роскомнадзор в суд

Google впервые подал иск в российский суд Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC к Роскомнадзору. В российский суд с иском американская компания обращается впервые, рассказал журналистам руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

«Google оспаривает действия Роскомнадзора в имевшей место ранее административной процедуре», — рассказала « Коммерсанту » управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. Google оспаривает требование Роскомнадзора удалить 12 ссылок из Youtube на «противоправный контент», речь идет о призывах к участию в несанкционированных митингах в январе этого года.

В качестве истца американская корпорация в российском суде выступает впервые, отмечает Никитин в интервью газете. Обычно она являлась ответчиком или третьим лицом. К примеру, учредитель портала «Царьград» Константин Малофеев продолжает судиться с Google по иску о разблокировке youtube-канала издания, сообщает « Царьград ». Ранее Московский арбитражный суд в полном объеме удовлетворил иск Малофеева в полном объеме.