Google подала на Роскомнадзор в суд

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC к Роскомнадзору. В российский суд с иском американская компания обращается впервые, рассказал журналистам руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.
«Google оспаривает действия Роскомнадзора в имевшей место ранее административной процедуре», — рассказала «
В качестве истца американская корпорация в российском суде выступает впервые, отмечает Никитин в интервью газете. Обычно она являлась ответчиком или третьим лицом. К примеру, учредитель портала «Царьград» Константин Малофеев продолжает судиться с Google по иску о разблокировке youtube-канала издания, сообщает «
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