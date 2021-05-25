Эколог назвал ядовитый предмет интерьера в доме

Эколог назвал токсичный предмет интерьера Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Летом некоторые шторы могут выделять токсичные газы. Об этом сообщил доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.

«Например, при изготовлении некоторых штор блэкаут ту поверхность, что должна быть повернута к окну, покрывают пластиком ПВХ. Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид», — рассказал Рукавицын в интервью радио Sputnik.

Эксперт советует в летнее время года в период с 11 до 12 часов, когда солнце наиболее активно, держать такие занавески раздвинутыми, что бы ткани не накалялись. Также он рекомендует покупать рулонные шторы, которые можно свернуть.

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