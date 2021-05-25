25 мая 2021

Эколог назвал ядовитый предмет интерьера в доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Апартаменты в башне
Эколог назвал токсичный предмет интерьера Фото:

Летом некоторые шторы могут выделять токсичные газы. Об этом сообщил доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.

«Например, при изготовлении некоторых штор блэкаут ту поверхность, что должна быть повернута к окну, покрывают пластиком ПВХ. Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид», — рассказал Рукавицын в интервью радио Sputnik.

Эксперт советует в летнее время года в период с 11 до 12 часов, когда солнце наиболее активно, держать такие занавески раздвинутыми, что бы ткани не накалялись. Также он рекомендует покупать рулонные шторы, которые можно свернуть.

Ранее россиян предупредили об опасной жаре в России. По данным синоптика, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области. По его словам, в Челябинской области температура днем будет достигать 36-37 градусов тепла. В Курганской области на 7 градусов и более выше нормы. В Тюменской и Омской области на 10 градусов выше нормы. В Екатеринбурге будет 30 градусов и выше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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