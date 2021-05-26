Прилепин предложил рэперу Славе КПСС провести концерт в Донбассе

Захар Прилепин похвалил последний альбом Славы КПСС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Писатель и политик Захар Прилепин посоветовал рэперу Слава КПСС (Вячеслав Машнов) организовать концерт в Донецке. Об этом сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» заявил в разговоре с URA.RU.

Ранее Слава КПСС выпустил песню, в которой заявил, что рэпер Моргенштерн похож на Захара Прилепина, так как они оба «кремлевские проекты». До выхода этого трека Прилепин в своем Facebook выразил мнение, что Машнов является одним из самых начитанных рэперов в России. Писатель также отметил, что в целом позитивно относится к творчеству исполнителя.

В беседе с URA.RU Прилепин вновь похвалил последний альбом Славы КПСС, но подчеркнул, что ему все равно, что он про него говорит. «Слава такая же часть поп-культуры, как Моргернштерн. В этом нет ни беды, ни проблемы. Мы все проект Господа Бога. Если б он в своей жизни совершил бы одну сотую поступков, которые я совершил, он бы от гордости писался по утрам. Но у него время есть. Он хороший парень. Просто выросший в дурное время, где понты подменяют суть. Пусть суть ищет. Пусть, кстати, в Донецк съездит с концертом. Все польза», — заявил Прилепин.