Питерский рэпер сделал громкое заявление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Алишер Моргенштерн похож на писателя и политика Захара Прилепина, потому что они оба — кремлевские проекты. С таким заявлением выступил рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) в своем новом дисс-треке.

В ночь на 21 мая Моргенштерн выпустил новый альбом «Million Dollar: Happiness». Через несколько часов Слава КПСС под псевдонимом Воровская лапа выпустил дисс (оскорбительный трек) на своего «коллегу». В частности, Машнов сравнил Моргенштерна и депутата Захара Прилепина. «Моргенштерн — ты кремлевский проект. Зовут тебя Захар Прилепин», — заявил Воровская лапа.

Также Слава КПСС обвинил Алишера в том, что он украл у него флоу (стиль чтения рэп-текстов) и образ в медиасфере. «Ты украл все приколы у Антихайпа (творческое объединение Славы КПСС), Слава молчит, но я скажу», — заявило в треке альтер-эго Машнова.

Слава КПСС и Захар Прилепин могут стать конкурентами на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Зимой партия публициста «За правду» объединилась с партией Сергея Миронова «Справедливая Россия». Позже о своем желании стать депутатом заявил и Слава КПСС. Артист намеревается баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива».