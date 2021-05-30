Работавший в Кремле повар рассказал о предпочтениях Путина

Названы любимые блюда Путина и Медведева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин предпочитает мясные блюда, а заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев любит рыбу под кисло-сладким соусом. Об этом заявил бывший кремлевский повар из Франции Жером Риго.

«Дмитрий Медведев любил рыбу под кисло-сладким соусом, в то время как Владимир Путин предпочитает мясо», — передает слова повара « Царьград ».

Риго признался, что много о своей карьере в Кремле рассказать не может, поскольку связан обязательством хранить гостайну. Однако он раскрыл, перед каждой подачей блюд врачи проверяли продукты в лаборатории. Француз уточнил, устраивал в Кремле ежемесячные банкеты для 2000 гостей. Отмечается, что Риго работал в Кремле до 2012 года.

Ранее бренд-шеф, консультант управления делами президента РФ Анатолий Галкин рассказал, что Путин часто заказывает борщ. Он любит этот суп на баранине или телятине.