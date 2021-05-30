30 мая 2021

Работавший в Кремле повар рассказал о предпочтениях Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Шадрин готовит блюда из книги рецептов спецназа ФСИН России и блюда уральской народной кухни. Екатеринбург, приготовление блюд, домашняя кухня, лук, ужин, еда, приготовление еды
Названы любимые блюда Путина и Медведева Фото:

Президент России Владимир Путин предпочитает мясные блюда, а заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев любит рыбу под кисло-сладким соусом. Об этом заявил бывший кремлевский повар из Франции Жером Риго.

«Дмитрий Медведев любил рыбу под кисло-сладким соусом, в то время как Владимир Путин предпочитает мясо», — передает слова повара «Царьград».

Риго признался, что много о своей карьере в Кремле рассказать не может, поскольку связан обязательством хранить гостайну. Однако он раскрыл, перед каждой подачей блюд врачи проверяли продукты в лаборатории. Француз уточнил, устраивал в Кремле ежемесячные банкеты для 2000 гостей. Отмечается, что Риго работал в Кремле до 2012 года.

Ранее бренд-шеф, консультант управления делами президента РФ Анатолий Галкин рассказал, что Путин часто заказывает борщ. Он любит этот суп на баранине или телятине.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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