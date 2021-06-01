Мэр Екатеринбурга разрешил УГМК построить пять новых небоскребов

Новые высотки появятся в Екатеринбурге в течение десяти лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В центре Екатеринбурга в течение десяти лет появятся пять новых небоскребов. Начало подготовки проекта утвердил глава города Алексей Орлов, документ опубликован на сайте мэрии. Заниматься проектом будет застройщик «УГМК-Макаровский».

«Разрешить осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых дружин — Октябрьской революции», — говорится в постановлении за подписью Орлова. Компания «УГМК-Макаровский» должна в ближайшее время получить задание и подготовить проекты. Контролировать все процессы будет замглавы по строительству Рустам Галямов.

Руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин рассказал URA.RU, что два небоскреба будут высотой 180 метров, один — 170 метров, еще два — по 130 метров. «Какие они будут, как они будут выглядеть — мы пока не думаем. У нас основная задача сделать центр города пешеходной зоной, чтобы там можно было гулять», — пояснил Мордовин.

По его словам, территория застройки составит около 350 тысяч квадратных метров. Ожидается, что проект потребует инвестиции около 50 млрд рублей. Территория будет разбита на 12 небольших кварталов, там появятся подземный паркинг, офисные помещения, магазины и фуд-маркет. Сейчас, по словам Мордовина, застройщик ждет положительного заключения на проект: «Думаю, в конце июня получим его. В августе—сентябре начнем строить».

УГМК несколько лет занимается подготовкой новой концепции «Екатеринбург-Сити». В 2019 году компания отказалась от масштабного проекта «Медная гора» и строительства 300-метровой башни «Екатерина».