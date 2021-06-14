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Власти Екатеринбурга изменят движение в центре города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство Набережной реки Исети в границах улиц Малышева и Куйбышева (СКАМЕЙКИ). Екатеринбург, каменный мост на малышева
Царский мост начнут ремонтировать в 2024 году, анонсировали проектировщики Фото:

Власти Екатеринбурга отремонтируют Царский мост через реку Исеть на улице Малышева, расширив его с двух полос движения до четырех и убрав тротуары. Соответствующие планы были озвучены во время обхода губернатором Евгением Куйвашевым общественных пространств уральской столицы.

Согласно проекту реконструкции, который готовит ООО «Трансмостинжиниринг», пешеходная зона будет перенесена на мост-пристрой. Кроме того, рядом с мостом, под дорогой, будет сделан тоннель.

«Будет предусмотрен сквозной проход, но не в теле самого моста, а рядом. Мы разрабатывали четыре варианта, и было четыре замечания, — цитирует Е1.ru начальника городского комитета по благоустройству Тамару Благодаткову. — Документацию полностью переработали. Эти вопросы уже согласовали с управлением по охране памятников». Предполагается, что работы стартуют после Универсиады-2023.

Работы по реконструкции моста планируют начать по окончании Универсиады-2023
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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