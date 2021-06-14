Царский мост начнут ремонтировать в 2024 году, анонсировали проектировщики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти Екатеринбурга отремонтируют Царский мост через реку Исеть на улице Малышева, расширив его с двух полос движения до четырех и убрав тротуары. Соответствующие планы были озвучены во время обхода губернатором Евгением Куйвашевым общественных пространств уральской столицы.

Согласно проекту реконструкции, который готовит ООО «Трансмостинжиниринг», пешеходная зона будет перенесена на мост-пристрой. Кроме того, рядом с мостом, под дорогой, будет сделан тоннель.

«Будет предусмотрен сквозной проход, но не в теле самого моста, а рядом. Мы разрабатывали четыре варианта, и было четыре замечания, — цитирует Е1.ru начальника городского комитета по благоустройству Тамару Благодаткову. — Документацию полностью переработали. Эти вопросы уже согласовали с управлением по охране памятников». Предполагается, что работы стартуют после Универсиады-2023.

Работы по реконструкции моста планируют начать по окончании Универсиады-2023 Фото: телеграм-канал «Интересный Екатеринбург»