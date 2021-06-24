24 июня 2021
23 июня 2021

В Челябинской области рецидивист сбежал из отдела полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, осужденный, обвиняемый, скамья подсудимых, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, арестант, клетка, конвой
Пара часов на свободе стоила преступнику дополнительной статьи Фото:

Неоднократно судимый житель Челябинской области сбежал из полиции через окно душевой комнаты. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах. Несколько дней назад суд вынес ему приговор за побег.

«33-летний житель Аши был задержан за кражу и арестован 1 января. Под стражей он содержался в отделе полиции по Ашинскому району. Несколько месяцев спустя, 24 марта, он сбежал от охраны через окно душевой комнаты ИВС», — рассказал инсайдер URA.RU.

По его словам, силовики сработали очень быстро — практически через час беглеца задержали в городе. «Сопротивления он не оказывал, но лишнюю статью о побеге себе добавил. Ашинский суд на этой неделе отправил его в колонию особого режима», — пояснил собеседник агентства.

Как пояснили URA.RU в Ашинском городском суде, приговор в отношении Александра Христолюбова был вынесен 22 июня. «Обвиняемый признан виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ч.1 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи лица, находящегося в предварительном заключении). Он осужден к четырем годам лишения свободы в ИК особого режима с ограничением свободы на 1,5 года после заключения», — пояснили в суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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