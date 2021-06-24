В Челябинской области рецидивист сбежал из отдела полиции

Пара часов на свободе стоила преступнику дополнительной статьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неоднократно судимый житель Челябинской области сбежал из полиции через окно душевой комнаты. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах. Несколько дней назад суд вынес ему приговор за побег.

«33-летний житель Аши был задержан за кражу и арестован 1 января. Под стражей он содержался в отделе полиции по Ашинскому району. Несколько месяцев спустя, 24 марта, он сбежал от охраны через окно душевой комнаты ИВС», — рассказал инсайдер URA.RU.

По его словам, силовики сработали очень быстро — практически через час беглеца задержали в городе. «Сопротивления он не оказывал, но лишнюю статью о побеге себе добавил. Ашинский суд на этой неделе отправил его в колонию особого режима», — пояснил собеседник агентства.

Как пояснили URA.RU в Ашинском городском суде, приговор в отношении Александра Христолюбова был вынесен 22 июня. «Обвиняемый признан виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ч.1 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи лица, находящегося в предварительном заключении). Он осужден к четырем годам лишения свободы в ИК особого режима с ограничением свободы на 1,5 года после заключения», — пояснили в суде.