Сергей Шнуров призвал россиян прекратить смотреть фильмы

Артист Сергей Шнуров считает, что россиянам нужно поменьше смотреть современные фильмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» и генпродюсер RTVi Сергей Шнуров призвал меньше смотреть фильмов в онлайн-кинотеатрах. Об этом он заявил на фест-форуме Российская креативная неделя.

«Сейчас перепроизводство контента. Что такое контент? Контент — это наполнение. Что мы наполняем? Мы наполняем свою бесполезную и никому не нужную жизнь какими-то чужими впечатлениями. Раньше в самолете можно было почитать книжку и побыть с самим собой. Теперь мы смотрим эти фильмы, и что дает постоянное потребление контента? Мы бесконечно тратим свою жизнь», — заявил Сергей Шнуров.

Он призвал бороться за личные впечатления. «Боритесь за собственные впечатления! За собственную жизнь, не навязанную вам какими-то продюсерами и режиссерами. Впечатления — это прежде всего ваши впечатления», — убежден артист.

По мнению гендиректора телеканала «Пятница!» Николая Картозия, современный мобильный и телеконтент приводит к тому, что детям становятся не интересны обычные уроки в школах. «Передача „Орел и решка“ поставила крест на работе учителя географии. Контент передается в игровой интересной манере, что удерживает аудиторию. Этот механизм может успешно использоваться в том числе и в образовании. Самое главное — это умение рассказывать интересную историю», — убежден эксперт.

Участие в дискуссиях Российской креативной недели также приняли продюсер Тина Канделаки, генеральный продюсер «Марс Медиа Энтертейнмент» Рубен Дишдишян, актриса Регина Тодоренко, психотерапевт Андрей Курпатов и другие эксперты. Российская креативная неделя в этом году проходит во второй раз. Фестиваль показывает, что творческие индустрии стали частью современной экономики и общественной жизни.