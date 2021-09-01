У кандидатов в Госдуму нашли акции Apple, Netflix и Alibaba

Больше всего инвесторов среди кандидатов от ЕР Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидаты в депутаты Госдумы владеют акциями компаний Apple, Netflix, Alibaba. В Центризбиркоме опубликовали декларации кандидатов в депутаты Госдумы.

«В портфелях кандидатов встречались бумаги почти всех крупнейших международных корпораций (от которых им пришлось отказаться ради политической карьеры) — Apple (они фигурируют в декларациях „Единой России“, „Яблока“ и ЛДПР), Alibaba Group, Netflix — и даже облигации Telegram (их задекларировали кандидаты от „Единой России“ Мария Бутина и Михаил Струк)», — пишет РБК со ссылкой на данные Центризбиркома.

Самыми популярными в портфелях кандидатов в Госдуму стали акции компаний: «Газпром», Сбербанк, Лукойл, МТС, ВТБ, «Магнит», «Северсталь», ВТБ, Алроса, «Сургутнефтегаза» и «Интер РАО». Ценные бумаги есть у 7,36% кандидатов в каждой партии. Больше всего инвесторов среди кандидатов от «Единой России» (79 человек из 394, 20% списка), а меньше всего среди «Коммунистов России» (шестеро из 395, 1,5%).

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, передает ОТР. В ЦИК сообщили о системе видеонаблюдения на голосовании, под надзором камер будут 96% участков. Доступ к записям будет почти у 55 тысяч пользователей.