У кандидатов в Госдуму нашли акции Apple, Netflix и Alibaba

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Больше всего инвесторов среди кандидатов от ЕР Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидаты в депутаты Госдумы владеют акциями компаний Apple, Netflix, Alibaba. В Центризбиркоме опубликовали декларации кандидатов в депутаты Госдумы.

«В портфелях кандидатов встречались бумаги почти всех крупнейших международных корпораций (от которых им пришлось отказаться ради политической карьеры) — Apple (они фигурируют в декларациях „Единой России“, „Яблока“ и ЛДПР), Alibaba Group, Netflix — и даже облигации Telegram (их задекларировали кандидаты от „Единой России“ Мария Бутина и Михаил Струк)», — пишет РБК со ссылкой на данные Центризбиркома.

Самыми популярными в портфелях кандидатов в Госдуму стали акции компаний: «Газпром», Сбербанк, Лукойл, МТС, ВТБ, «Магнит», «Северсталь», ВТБ, Алроса, «Сургутнефтегаза» и «Интер РАО». Ценные бумаги есть у 7,36% кандидатов в каждой партии. Больше всего инвесторов среди кандидатов от «Единой России» (79 человек из 394, 20% списка), а меньше всего среди «Коммунистов России» (шестеро из 395, 1,5%).

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, передает ОТР. В ЦИК сообщили о системе видеонаблюдения на голосовании, под надзором камер будут 96% участков. Доступ к записям будет почти у 55 тысяч пользователей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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