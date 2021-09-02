Американские журналисты описали начало Третьей мировой войны

Журналисты «Popular mechanics» считают, что новая война начнется в космосе Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Третья мировая война может начаться с запуска ядерной ракеты, оснащенной силовой двигательной установкой (NTP). По данным журналистов американского издания «Popular mechanics», США планируют запустить ракету на орбиту к 2025 году.

«Третья мировая война не за горами. В холодных просторах космоса вражеские роботизированные космические корабли медленно корректируют свои орбиты и готовятся к внезапной атаке на американский флот спутников», — пишут журналисты «Popular mechanics».

По их данным, помочь избежать опасности поможет запуск ядерной ракеты, оснащенной силовой двигательной установкой (NTP). Со слов майора военно-воздушных сил Натана Грейнера, ее запустят к 2025 году, а к 2030-м годам ее планируют развернуть в качестве операционной системы.

Журналисты проводят связь между войнами на море и в космическом пространстве. После выхода на орбиту американской ракеты начнется гонка вооружений, уверены публицисты. «Когда у космических кораблей появится оружие, начнется гонка за создание все более быстрых вооруженных космических кораблей», — пишет издание.

Ранее американский ученый Джеймс Холмс заявил, что Третью мировую войну начнут Россия и Китай. Начнется борьба за японские территории.