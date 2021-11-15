15 ноября 2021

Челябинский губернатор назначил нового замминистра экологии

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лавров, начальник главного управления лесами Челябинской области. Челябинск, лавров сергей, стол чиновника
Сергей Лавров Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Заместителем министра экологии Челябинской области назначен Сергей Лавров, ранее руководивший Главным управлением лесами региона. О этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. Кадровое постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Новые полномочия Сергей Лавров примет 16 ноября. В ведомстве он будет курировать вопросы, связанные с экологическим надзором, организацией обращения с отходами, и контролировать отдел аналитики», — говорится в документе, опубликованном на официальном правовом портале.

Исполнять обязанности руководителя ГУ лесами после перехода в Лаврова в минэкологии будет первый замначальника Валерий Нигматуллин. В минэкологии Лавров займет ставку, которая стала вакантной после ухода Яны Куприковой. Он будет курировать вопросы, связанные с вывозом ТБО и работу с обращением граждан. Ранее Лавров уже работал в минэкологии, где руководил одним из управлений. В июле 2018 года он был назначен начальником ГУ лесами.

«Я очень благодарен команде Главного управления лесами. Благодарен за хороший опыт и совместную работу», — заявил URA.RU Лавров.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...