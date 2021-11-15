Челябинский губернатор назначил нового замминистра экологии

Сергей Лавров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Заместителем министра экологии Челябинской области назначен Сергей Лавров, ранее руководивший Главным управлением лесами региона. О этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. Кадровое постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Новые полномочия Сергей Лавров примет 16 ноября. В ведомстве он будет курировать вопросы, связанные с экологическим надзором, организацией обращения с отходами, и контролировать отдел аналитики», — говорится в документе, опубликованном на официальном правовом портале.

Исполнять обязанности руководителя ГУ лесами после перехода в Лаврова в минэкологии будет первый замначальника Валерий Нигматуллин. В минэкологии Лавров займет ставку, которая стала вакантной после ухода Яны Куприковой. Он будет курировать вопросы, связанные с вывозом ТБО и работу с обращением граждан. Ранее Лавров уже работал в минэкологии, где руководил одним из управлений. В июле 2018 года он был назначен начальником ГУ лесами.

«Я очень благодарен команде Главного управления лесами. Благодарен за хороший опыт и совместную работу», — заявил URA.RU Лавров.