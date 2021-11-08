08 ноября 2021

Текслер готовит кадровые перестановки в челябинском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, лавров сергей
Сергей Лавров вернется в минэкологии Фото:

В правительстве Челябинской области в ближайшее время пройдут кадровые перестановки. Начальник Главного управления лесами региона Сергей Лавров будет назначен заместителем министра экологии области. Об этом URA.RU сообщили источники в резиденции губернатора Алексея Текслера.

«Лавров займет ставку, которая стала вакантной после ухода с поста первого замминистра Яны Куприковой. Только он будет работать в статусе обычного замминистра, но курировать те же вопросы, что и Куприкова — надзор над обращениями с отходами, — рассказал источник.

Куприкова ушла в отставку с 27 июля и переехала в Москву, где работает в одном из департаментов Минприроды РФ. Лавров ранее работал в минэкологии региона, в должности начальника экологического управления. Начальником ГУ лесами он был назначен в июле 2018 года. После его возвращения в минэкологии, временным начальником ГУ лесами станет Валерий Нигматуллин.

Лавров на звонок URA.RU не ответил. В пресс-службе Текслера будущие кадровые назначения не комментируют.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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