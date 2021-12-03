Депутат Госдумы предрек введение QR-кодов для детей

После введения вакцинации детей от коронавируса в России появятся специальные QR-коды для подростков. Об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета по делам женщин Нина Останина.
«Появится массовая насильственная вакцинация детей с введением для них особых QR-кодов. Или лишение „права на код“ тех родителей, кто откажется подвергать риску здоровье своих сыновей и дочерей. Судя по всему, власть желает как можно быстрее установить в РФ прямой режим электронного концлагеря», — приводятся слова Останиной на сайте КПРФ.
Ранее Центр имени Гамалеи подал в Министерство здравоохранения России заявку на подготовку к исследованиям вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. Директор центра Александр Гинцбург отметил, что прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 17 лет начнут ставить в конце декабря, передает телеканал 360. Вакцинация детей от 6 до 11 лет начнется через два месяца, уточняет RT.
После введения вакцинации детей от коронавируса в России появятся специальные QR-коды для подростков. Об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета по делам женщин Нина Останина. «Появится массовая насильственная вакцинация детей с введением для них особых QR-кодов. Или лишение „права на код“ тех родителей, кто откажется подвергать риску здоровье своих сыновей и дочерей. Судя по всему, власть желает как можно быстрее установить в РФ прямой режим электронного концлагеря», — приводятся слова Останиной на сайте КПРФ. Ранее Центр имени Гамалеи подал в Министерство здравоохранения России заявку на подготовку к исследованиям вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. Директор центра Александр Гинцбург отметил, что прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 17 лет начнут ставить в конце декабря, передает телеканал 360. Вакцинация детей от 6 до 11 лет начнется через два месяца, уточняет RT.