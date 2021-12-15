15 декабря 2021

Минтруд рассмотрит идею зарплаты и пенсии для многодетных россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, бабушка, игровая площадка, дети, зима, мама и ребенок
В РФ предложили дать занятому домашним хозяйством многодетному родителю трудовой статус Фото:

Многодетных родителей, которые заняты домашним хозяйством и воспитанием детей, следует наделить трудовым статусом. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Стимулирование рождаемости и создание условий для всестороннего развития и воспитания детей — одни из приоритетных задач государства. В России достаточно граждан, которые не трудоустроены официально, но ежедневно ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей. В этой связи прошу вас рассмотреть возможность введения в РФ специального трудового статуса для одного из родителей, обеспечив их мерами государственной поддержки», — сказано в письме, которое есть в распоряжении RT.

Также отмечается, что таких родителей следует наделить пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой. Количество денег должно равняться среднему размеру заработной платы в регионе проживания.

Ранее в России предложили ввести федеральную систему скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей. Депутат Василий Власов отметил, что размеры скидок могут повышать региональные власти на свое усмотрение, в соответствии с действующим законодательством, уточняет телеканал 360.

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Многодетных родителей, которые заняты домашним хозяйством и воспитанием детей, следует наделить трудовым статусом. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. «Стимулирование рождаемости и создание условий для всестороннего развития и воспитания детей — одни из приоритетных задач государства. В России достаточно граждан, которые не трудоустроены официально, но ежедневно ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей. В этой связи прошу вас рассмотреть возможность введения в РФ специального трудового статуса для одного из родителей, обеспечив их мерами государственной поддержки», — сказано в письме, которое есть в распоряжении RT. Также отмечается, что таких родителей следует наделить пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой. Количество денег должно равняться среднему размеру заработной платы в регионе проживания. Ранее в России предложили ввести федеральную систему скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей. Депутат Василий Власов отметил, что размеры скидок могут повышать региональные власти на свое усмотрение, в соответствии с действующим законодательством, уточняет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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