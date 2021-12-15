Минтруд рассмотрит идею зарплаты и пенсии для многодетных россиян

16 декабря 2021 в 09:09 Размер текста - 17 +

В РФ предложили дать занятому домашним хозяйством многодетному родителю трудовой статус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетных родителей, которые заняты домашним хозяйством и воспитанием детей, следует наделить трудовым статусом. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. «Стимулирование рождаемости и создание условий для всестороннего развития и воспитания детей — одни из приоритетных задач государства. В России достаточно граждан, которые не трудоустроены официально, но ежедневно ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей. В этой связи прошу вас рассмотреть возможность введения в РФ специального трудового статуса для одного из родителей, обеспечив их мерами государственной поддержки», — сказано в письме, которое есть в распоряжении RT. Также отмечается, что таких родителей следует наделить пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой. Количество денег должно равняться среднему размеру заработной платы в регионе проживания. Ранее в России предложили ввести федеральную систему скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей. Депутат Василий Власов отметил, что размеры скидок могут повышать региональные власти на свое усмотрение, в соответствии с действующим законодательством, уточняет телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Многодетных родителей, которые заняты домашним хозяйством и воспитанием детей, следует наделить трудовым статусом. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. «Стимулирование рождаемости и создание условий для всестороннего развития и воспитания детей — одни из приоритетных задач государства. В России достаточно граждан, которые не трудоустроены официально, но ежедневно ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей. В этой связи прошу вас рассмотреть возможность введения в РФ специального трудового статуса для одного из родителей, обеспечив их мерами государственной поддержки», — сказано в письме, которое есть в распоряжении RT. Также отмечается, что таких родителей следует наделить пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой. Количество денег должно равняться среднему размеру заработной платы в регионе проживания. Ранее в России предложили ввести федеральную систему скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей. Депутат Василий Власов отметил, что размеры скидок могут повышать региональные власти на свое усмотрение, в соответствии с действующим законодательством, уточняет телеканал 360.