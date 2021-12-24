Талибы поддержали слова Путина об оскорблении чувств верующих

25 декабря 2021 в 00:29 Размер текста - 17 +

Заявление Владимира Путина о том, что оскорбление чувств не является свободой творчества поддержали в Афганистане Фото: Владимир Андреев © URA.RU Движение «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, поддерживает слова президента России Владимира Путина о том, что оскорбления пророка Мухаммеда не являются выражением свободы и творчества. Об этом заявил министр иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи в Twitter. «„Исламский эмират Афганистан“ (название государства, которое придумали талибы — прим. ред.) приветствует комментарии президента России Владимира Путина о том, что богохульство на пророка Мухаммеда не является выражением свободы творчества», — написал Абдул Кахар Балхи. Он отметил, что оскорбления в адрес святых являются нарушением свободы религии и священных чувств мусульман. Дипломат добавил, что Афганистан поддерживает призыв российского главы разморозить резервы афганского Центробанка. «„Исламский эмират Афганистан“ также приветствует комментарий господина Путина о том, что его страна продвинется вперед в отношении признания нового афганского правительства», — резюмировал глава МИД Афганистана. Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил, что оскорбление чьих-либо чувств не может быть свободой творчества, пишет телеканал 360. Российский президент допустил исключение «Талибана» из списка террористических организаций. В Кремле отметили, что Россия не заинтересована в параличе Афганистана. Путин заявил, что РФ консолидировано работает с другими странами в вопросе признания талибов, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Движение «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, поддерживает слова президента России Владимира Путина о том, что оскорбления пророка Мухаммеда не являются выражением свободы и творчества. Об этом заявил министр иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи в Twitter. «„Исламский эмират Афганистан“ (название государства, которое придумали талибы — прим. ред.) приветствует комментарии президента России Владимира Путина о том, что богохульство на пророка Мухаммеда не является выражением свободы творчества», — написал Абдул Кахар Балхи. Он отметил, что оскорбления в адрес святых являются нарушением свободы религии и священных чувств мусульман. Дипломат добавил, что Афганистан поддерживает призыв российского главы разморозить резервы афганского Центробанка. «„Исламский эмират Афганистан“ также приветствует комментарий господина Путина о том, что его страна продвинется вперед в отношении признания нового афганского правительства», — резюмировал глава МИД Афганистана. Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил, что оскорбление чьих-либо чувств не может быть свободой творчества, пишет телеканал 360. Российский президент допустил исключение «Талибана» из списка террористических организаций. В Кремле отметили, что Россия не заинтересована в параличе Афганистана. Путин заявил, что РФ консолидировано работает с другими странами в вопросе признания талибов, пишет RT.