26 декабря 2021
24 декабря 2021
23 декабря 2021

Билеты на поезда из Тюмени в города ХМАО и ЯНАО резко подорожали

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Стоимость плацкарта из Тюмени в Новый Уренгой 30 и 31 декабря начинается от 3 тыс. рублей Фото:

Минимальная стоимость ж/д-билетов из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) в предновогодние дни превысила 3 тыс. рублей. Такие данные приводит официальный сайт РЖД. Плацкарт в Сургут и Нижневартовск (ХМАО) с выездом из Тюмени 30 и 31 декабря обойдется минимум в 2 тыс. рублей.

«Тюмень — Новый Уренгой. Отправление — 30 декабря 2021 в 10:12, прибытие — 31 декабря в 15:16. Стоимость билетов: плацкартный — от 3275 рублей, купе — от 8629 рублей, СВ — места для инвалидов — от 3105 рублей», — указано на официальном сайте РЖД.

Минимальная стоимость плацкартных ж/д-билетов по маршруту Тюмень — Нижневартовск на 30 и 31 декабря составляет 2218 рублей. Купе обойдется дороже: от 3049 рублей. Цены на билеты по направлению Тюмень — Сургут в предновогодние дни начинаются от 2060 рублей за плацкарт и 3763 за место в купейном вагоне.

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Минимальная стоимость ж/д-билетов из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) в предновогодние дни превысила 3 тыс. рублей. Такие данные приводит официальный сайт РЖД. Плацкарт в Сургут и Нижневартовск (ХМАО) с выездом из Тюмени 30 и 31 декабря обойдется минимум в 2 тыс. рублей. «Тюмень — Новый Уренгой. Отправление — 30 декабря 2021 в 10:12, прибытие — 31 декабря в 15:16. Стоимость билетов: плацкартный — от 3275 рублей, купе — от 8629 рублей, СВ — места для инвалидов — от 3105 рублей», — указано на официальном сайте РЖД. Минимальная стоимость плацкартных ж/д-билетов по маршруту Тюмень — Нижневартовск на 30 и 31 декабря составляет 2218 рублей. Купе обойдется дороже: от 3049 рублей. Цены на билеты по направлению Тюмень — Сургут в предновогодние дни начинаются от 2060 рублей за плацкарт и 3763 за место в купейном вагоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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