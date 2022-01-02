На Украине заявили о наличии у Путина компромата на Зеленского

Российские спецслужбы собрали компромат на Владимира Зеленского, уверен экс-силовик Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского опасно отпускать в Москву на переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным, так как у последнего в наличии имеется компромат на украинского лидера. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю», — приводит РИА «Новости» слова Луценко, сказанные в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-силовик выразил уверенность, что у российских спецслужб и лично у Владимира Путина имеется компромат на президента Украины. Однако аргументировать свое заявление он отказался.