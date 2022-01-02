На Украине заявили о наличии у Путина компромата на Зеленского

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Российские спецслужбы собрали компромат на Владимира Зеленского, уверен экс-силовик Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского опасно отпускать в Москву на переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным, так как у последнего в наличии имеется компромат на украинского лидера. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю», — приводит РИА «Новости» слова Луценко, сказанные в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-силовик выразил уверенность, что у российских спецслужб и лично у Владимира Путина имеется компромат на президента Украины. Однако аргументировать свое заявление он отказался.

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Президента Украины Владимира Зеленского опасно отпускать в Москву на переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным, так как у последнего в наличии имеется компромат на украинского лидера. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «Такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю», — приводит РИА «Новости» слова Луценко, сказанные в эфире телеканала «Украина 24». Экс-силовик выразил уверенность, что у российских спецслужб и лично у Владимира Путина имеется компромат на президента Украины. Однако аргументировать свое заявление он отказался.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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