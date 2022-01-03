03 января 2022

Вирусологи оценили влияние COVID на продолжительность жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, медсестра, медик, прививка, врач, вакцинация, доктор, дворец спорта юность, коронавирус, сиз, covid, ковид, маска медицинская, средства индивидуальной защиты
Легко перенесенный COVID может иметь последствия для тканей организма, считает Алексей Аграновский Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция может снижать продолжительность жизни у переболевших людей, так как она действует многие органы в организме, однако точные прогнозы можно будет сделать позднее. Об этом заявили вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«У возбудителя SARS-COV-2 есть серьезные шансы стать фактором, ограничивающим продолжительность жизни, потому что он действует на многие органы, на многие ткани. Вызывает постковидный симптом, с этой точки зрения можно рассматривать его теоретически как фактор ограничения продолжительности жизни», — рассказал Аграновский РБК.

Вознесенский же пока опасается утверждать о причинно-следственных связях. «Какие-то патологии сосудистой системы у переболевших коронавирусной инфекцией зачастую возникают у людей с имеющимися хроническими заболеваниями. Будь то венозная недостаточность, будь то склонность к самообразованию, будь то гипертоническая болезнь. Прямой причинно-следственной связи без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить», — уточнил он.

Ранее ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США выявили опасные последствия перенесенного бессимптомно и в легкой форме COVID. По их мнению, заболевание может вызвать аутоиммунный ответ, сообщает Pravda.Ru. В таком случае есть риск повышения уровня аутоантител, характерных для системных аутоиммунных заболеваний, например, красной волчанки или ревматоидного артрита, уточняет Life. Это связано в тем, что в организме возникает долгий иммунный ответ, направленный против тканей организма. Теперь исследователи намерены выяснить, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей с прорывными инфекциями, то есть с симптоматическим ковидом, развившимся несмотря на поставленную вакцину, передает телеканал 360.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирусная инфекция может снижать продолжительность жизни у переболевших людей, так как она действует многие органы в организме, однако точные прогнозы можно будет сделать позднее. Об этом заявили вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «У возбудителя SARS-COV-2 есть серьезные шансы стать фактором, ограничивающим продолжительность жизни, потому что он действует на многие органы, на многие ткани. Вызывает постковидный симптом, с этой точки зрения можно рассматривать его теоретически как фактор ограничения продолжительности жизни», — рассказал Аграновский РБК. Вознесенский же пока опасается утверждать о причинно-следственных связях. «Какие-то патологии сосудистой системы у переболевших коронавирусной инфекцией зачастую возникают у людей с имеющимися хроническими заболеваниями. Будь то венозная недостаточность, будь то склонность к самообразованию, будь то гипертоническая болезнь. Прямой причинно-следственной связи без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить», — уточнил он. Ранее ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США выявили опасные последствия перенесенного бессимптомно и в легкой форме COVID. По их мнению, заболевание может вызвать аутоиммунный ответ, сообщает Pravda.Ru. В таком случае есть риск повышения уровня аутоантител, характерных для системных аутоиммунных заболеваний, например, красной волчанки или ревматоидного артрита, уточняет Life. Это связано в тем, что в организме возникает долгий иммунный ответ, направленный против тканей организма. Теперь исследователи намерены выяснить, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей с прорывными инфекциями, то есть с симптоматическим ковидом, развившимся несмотря на поставленную вакцину, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...