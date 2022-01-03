Вирусологи оценили влияние COVID на продолжительность жизни

04 января 2022 в 08:38 Размер текста - 17 +

Легко перенесенный COVID может иметь последствия для тканей организма, считает Алексей Аграновский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирусная инфекция может снижать продолжительность жизни у переболевших людей, так как она действует многие органы в организме, однако точные прогнозы можно будет сделать позднее. Об этом заявили вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «У возбудителя SARS-COV-2 есть серьезные шансы стать фактором, ограничивающим продолжительность жизни, потому что он действует на многие органы, на многие ткани. Вызывает постковидный симптом, с этой точки зрения можно рассматривать его теоретически как фактор ограничения продолжительности жизни», — рассказал Аграновский РБК. Вознесенский же пока опасается утверждать о причинно-следственных связях. «Какие-то патологии сосудистой системы у переболевших коронавирусной инфекцией зачастую возникают у людей с имеющимися хроническими заболеваниями. Будь то венозная недостаточность, будь то склонность к самообразованию, будь то гипертоническая болезнь. Прямой причинно-следственной связи без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить», — уточнил он. Ранее ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США выявили опасные последствия перенесенного бессимптомно и в легкой форме COVID. По их мнению, заболевание может вызвать аутоиммунный ответ , сообщает Pravda.Ru. В таком случае есть риск повышения уровня аутоантител, характерных для системных аутоиммунных заболеваний, например, красной волчанки или ревматоидного артрита, уточняет Life . Это связано в тем, что в организме возникает долгий иммунный ответ, направленный против тканей организма. Теперь исследователи намерены выяснить, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей с прорывными инфекциями, то есть с симптоматическим ковидом, развившимся несмотря на поставленную вакцину, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирусная инфекция может снижать продолжительность жизни у переболевших людей, так как она действует многие органы в организме, однако точные прогнозы можно будет сделать позднее. Об этом заявили вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «У возбудителя SARS-COV-2 есть серьезные шансы стать фактором, ограничивающим продолжительность жизни, потому что он действует на многие органы, на многие ткани. Вызывает постковидный симптом, с этой точки зрения можно рассматривать его теоретически как фактор ограничения продолжительности жизни», — рассказал Аграновский РБК. Вознесенский же пока опасается утверждать о причинно-следственных связях. «Какие-то патологии сосудистой системы у переболевших коронавирусной инфекцией зачастую возникают у людей с имеющимися хроническими заболеваниями. Будь то венозная недостаточность, будь то склонность к самообразованию, будь то гипертоническая болезнь. Прямой причинно-следственной связи без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить», — уточнил он. Ранее ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США выявили опасные последствия перенесенного бессимптомно и в легкой форме COVID. По их мнению, заболевание может вызвать аутоиммунный ответ, сообщает Pravda.Ru. В таком случае есть риск повышения уровня аутоантител, характерных для системных аутоиммунных заболеваний, например, красной волчанки или ревматоидного артрита, уточняет Life. Это связано в тем, что в организме возникает долгий иммунный ответ, направленный против тканей организма. Теперь исследователи намерены выяснить, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей с прорывными инфекциями, то есть с симптоматическим ковидом, развившимся несмотря на поставленную вакцину, передает телеканал 360.