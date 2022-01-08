Алматы окружен десятками военных

09 января 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

На выезде из Алма-Аты тщательно досматривают военные Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане На выезде из города тщательнейшим образом досматривают автомобили и проверяют документы. По словам корреспондента ТАСС, в городе периодически слышна стрельба. СМИ предупреждают людей отойти от окон в некоторых районах, где проводятся военные операции. Также сообщается о том, что какие-то продуктовые магазины уже открылись. Однако в них нельзя купить хлеба — его попросту нет. Кроме того, граждане не могут снять деньги из-за проблем с банкоматами. Власти Казахстана призывают население оставаться дома. В Алма-Ате по-прежнему действует высший уровень террористической угрозы, пишет ТАСС. На выезде из городе тщательно досматривают автомобили и проверяют документы. Протесты в Казахстане начались еще 2 января из-за резкого повышения цен на газ. Ночью 8 января в республике произошло массовое задержание террористов. В стране убиты десятки протестующих. Кроме того, количество погибших в результате беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18 человек. Президент страны Токаев объявил о трауре из-за протестов. Днем траура было объявлено 10 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На выезде из города тщательнейшим образом досматривают автомобили и проверяют документы. По словам корреспондента ТАСС, в городе периодически слышна стрельба. СМИ предупреждают людей отойти от окон в некоторых районах, где проводятся военные операции. Также сообщается о том, что какие-то продуктовые магазины уже открылись. Однако в них нельзя купить хлеба — его попросту нет. Кроме того, граждане не могут снять деньги из-за проблем с банкоматами. Власти Казахстана призывают население оставаться дома. В Алма-Ате по-прежнему действует высший уровень террористической угрозы, пишет ТАСС. На выезде из городе тщательно досматривают автомобили и проверяют документы. Протесты в Казахстане начались еще 2 января из-за резкого повышения цен на газ. Ночью 8 января в республике произошло массовое задержание террористов. В стране убиты десятки протестующих. Кроме того, количество погибших в результате беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18 человек. Президент страны Токаев объявил о трауре из-за протестов. Днем траура было объявлено 10 января.