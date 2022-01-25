Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что индексация пенсий на 8,6% не догнала уровень инфляции продуктовой корзины, а доходы пенсионеров упали. Пользователи социальных сетей согласились с политиком и предложить вовсе отказаться от индексации.
«Пенсия будет проиндексирована на 8,6%, а в продуктовой корзине инфляция уже 19%. Даже если бы мы проиндексировали пенсии на 20%, это была бы только компенсация потери. То есть жизненный уровень не улучшился бы», — сказал Жириновский в эфире ЛДПР ТВ.
Пользователи предлагают проиндексировать пенсии, как у чиновников
TikTok
Пользователи считают, что индексация ничем не помогает
TikTok
Пользователи считают, что индексация лишь уменьшает пенсию
TikTok
Пользователи предлагают чиновникам забрать индексацию себе
TikTok
Пользователи сравнивают индексацию и повышение пенсии
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что индексация пенсий на 8,6% не догнала уровень инфляции продуктовой корзины, а доходы пенсионеров упали. Пользователи социальных сетей согласились с политиком и предложить вовсе отказаться от индексации. «Пенсия будет проиндексирована на 8,6%, а в продуктовой корзине инфляция уже 19%. Даже если бы мы проиндексировали пенсии на 20%, это была бы только компенсация потери. То есть жизненный уровень не улучшился бы», — сказал Жириновский в эфире ЛДПР ТВ.