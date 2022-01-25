В соцсетях отказались от индексации пенсий на 8,6%. «Заберите себе»

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Пользователи социальных сетей не видят смысла в индексации пенсий Фото:

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что индексация пенсий на 8,6% не догнала уровень инфляции продуктовой корзины, а доходы пенсионеров упали. Пользователи социальных сетей согласились с политиком и предложить вовсе отказаться от индексации.

«Пенсия будет проиндексирована на 8,6%, а в продуктовой корзине инфляция уже 19%. Даже если бы мы проиндексировали пенсии на 20%, это была бы только компенсация потери. То есть жизненный уровень не улучшился бы», — сказал Жириновский в эфире ЛДПР ТВ.

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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что индексация пенсий на 8,6% не догнала уровень инфляции продуктовой корзины, а доходы пенсионеров упали. Пользователи социальных сетей согласились с политиком и предложить вовсе отказаться от индексации. «Пенсия будет проиндексирована на 8,6%, а в продуктовой корзине инфляция уже 19%. Даже если бы мы проиндексировали пенсии на 20%, это была бы только компенсация потери. То есть жизненный уровень не улучшился бы», — сказал Жириновский в эфире ЛДПР ТВ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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