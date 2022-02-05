Антон Шипулин появился на зимней Олимпиаде в новом статусе

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Рассмотрение административного иска об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Антона Шипулина. Екатеринбург, шипулин антон, портрет
Антон Шипулин впервые стал телевизионным экспертом олимпийских игр Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский биатлонист, депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин появился на Олимпиаде-2022 в новом для себя статусе телевизионного эксперта. Об этом спортсмен сообщил в личном Instagram-аккаунте.

«Пекин — моя первая Олимпиада в качестве ТВ-эксперта, поэтому немного волнительно. Надеюсь, получится вас порадовать до и после трансляций», — написал Шипулин в соцсети.

Шипулин отметил, что рад присоединиться к команде «Первого канала» и призвал болельщиков смотреть биатлон на зимних играх в Пекине. «Постараюсь не сваливаться в „диванную“ экспертизу», — резюмировал спортсмен.

XXIV зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. На следующий день — 5 февраля — сборная России завоевала две медали. Первую медаль — серебряную — выиграла лыжница Наталья Непряева. Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг, бронза — у спортсменки из Австрии Терезы Штадлобер. Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете. Золото — у сборной Норвегии, серебро — у французов. Зимние олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

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Российский биатлонист, депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин появился на Олимпиаде-2022 в новом для себя статусе телевизионного эксперта. Об этом спортсмен сообщил в личном Instagram-аккаунте. «Пекин — моя первая Олимпиада в качестве ТВ-эксперта, поэтому немного волнительно. Надеюсь, получится вас порадовать до и после трансляций», — написал Шипулин в соцсети. Шипулин отметил, что рад присоединиться к команде «Первого канала» и призвал болельщиков смотреть биатлон на зимних играх в Пекине. «Постараюсь не сваливаться в „диванную“ экспертизу», — резюмировал спортсмен. XXIV зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. На следующий день — 5 февраля — сборная России завоевала две медали. Первую медаль — серебряную — выиграла лыжница Наталья Непряева. Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг, бронза — у спортсменки из Австрии Терезы Штадлобер. Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете. Золото — у сборной Норвегии, серебро — у французов. Зимние олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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