13 февраля 2022
12 февраля 2022

Екатеринбургский депутат нашел съедобный «ключ к сердцу девушек». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Алексея Орлова перед Гордумой. Екатеринбург, пирожков андрей
Депутат от КПРФ Андрей Пирожков в честь дня всех влюбленных прорекламировал шаурму Фото:

Депутат Екатеринбургской думы Андрей Пирожков от партии КПРФ прорекламировал шаурму на электронном табло в честь дня всех влюбленных 14 февраля. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Чтобы украсть сердечко, есть универсальный ключик [шаурма]», — сообщил депутат на. Также он подписал, что в день влюбленных пора покорить свою половинку.

В прошлом году Пирожков разыграл СМИ и политиков Екатеринбурга. Первого апреля он сообщил, что собирается выдвигаться на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия». «Надеюсь, кому-то подняли настроение новости о моем выдвижении на праймериз „Единой России“», — рассказывал тогда Пирожков URA.RU.

Такая реклама появилась на электронных табло в метро Екатеринбурга

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Депутат Екатеринбургской думы Андрей Пирожков от партии КПРФ прорекламировал шаурму на электронном табло в честь дня всех влюбленных 14 февраля. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Чтобы украсть сердечко, есть универсальный ключик [шаурма]», — сообщил депутат на. Также он подписал, что в день влюбленных пора покорить свою половинку. В прошлом году Пирожков разыграл СМИ и политиков Екатеринбурга. Первого апреля он сообщил, что собирается выдвигаться на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия». «Надеюсь, кому-то подняли настроение новости о моем выдвижении на праймериз „Единой России“», — рассказывал тогда Пирожков URA.RU.
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