Депутат Екатеринбургской думы Андрей Пирожков от партии КПРФ прорекламировал шаурму на электронном табло в честь дня всех влюбленных 14 февраля. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Чтобы украсть сердечко, есть универсальный ключик [шаурма]», — сообщил депутат на. Также он подписал, что в день влюбленных пора покорить свою половинку.
В прошлом году Пирожков разыграл СМИ и политиков Екатеринбурга. Первого апреля он сообщил, что собирается выдвигаться на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия». «Надеюсь, кому-то подняли настроение новости о моем выдвижении на праймериз „Единой России“», — рассказывал тогда Пирожков URA.RU.
Такая реклама появилась на электронных табло в метро Екатеринбурга
Депутат Екатеринбургской думы Андрей Пирожков от партии КПРФ прорекламировал шаурму на электронном табло в честь дня всех влюбленных 14 февраля. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Чтобы украсть сердечко, есть универсальный ключик [шаурма]», — сообщил депутат на. Также он подписал, что в день влюбленных пора покорить свою половинку. В прошлом году Пирожков разыграл СМИ и политиков Екатеринбурга. Первого апреля он сообщил, что собирается выдвигаться на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия». «Надеюсь, кому-то подняли настроение новости о моем выдвижении на праймериз „Единой России“», — рассказывал тогда Пирожков URA.RU.