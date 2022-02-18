18 февраля 2022

Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении прекращения огня в Донбассе

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Джо Байден, байден джо
ДНР и ЛНР нарушают режим прекращения огня, заявил Джо Байден Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Последние несколько недель подряд самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики нарушают режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Последние несколько недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые занимаются провокацией Украины на Донбассе», — сказал Джо Байден во время выступления в Белом доме, которое транслировалось на YouTube. Также он заявил, что доказательства того, что Киев готовит атаку на Донбасс, отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что президент России Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в провокации большой войны в Европе. В Луганске произошел мощный взрыв нефтепровода. Из Донбасса выехали первые автобусы с беженцами.

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Последние несколько недель подряд самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики нарушают режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Последние несколько недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые занимаются провокацией Украины на Донбассе», — сказал Джо Байден во время выступления в Белом доме, которое транслировалось на YouTube. Также он заявил, что доказательства того, что Киев готовит атаку на Донбасс, отсутствуют. Ранее сообщалось, что Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что президент России Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в провокации большой войны в Европе. В Луганске произошел мощный взрыв нефтепровода. Из Донбасса выехали первые автобусы с беженцами.
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