Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении прекращения огня в Донбассе

Последние несколько недель подряд самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики нарушают режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Последние несколько недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые занимаются провокацией Украины на Донбассе», — сказал Джо Байден во время выступления в Белом доме, которое транслировалось на YouTube. Также он заявил, что доказательства того, что Киев готовит атаку на Донбасс, отсутствуют.
Последние несколько недель подряд самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики нарушают режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Последние несколько недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые занимаются провокацией Украины на Донбассе», — сказал Джо Байден во время выступления в Белом доме, которое транслировалось на YouTube. Также он заявил, что доказательства того, что Киев готовит атаку на Донбасс, отсутствуют. Ранее сообщалось, что Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что президент России Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в провокации большой войны в Европе. В Луганске произошел мощный взрыв нефтепровода. Из Донбасса выехали первые автобусы с беженцами.