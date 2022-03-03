СИБУР отчитался о рекордной прибыли перед введенными санкциями

03 марта 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Крупнейшими владельцами компании являются Леонид Михельсон (на фото справа) и Геннадий Тимченко (на фото слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) за 2021 год получило рекордную чистую прибыль за всю историю существования. Информация содержится в финансовом отчете компании, который есть в распоряжении URA.RU. В документе сказано, что за прошлый год чистая прибыль компании составила 243,5 млрд рублей, тогда как годом ранее прибыль составила 37,1 млрд рублей. Подобных успехов холдингу удалось достичь только в 2018 (прибыль 108,4 млрд рублей) и 2019 годах (прибыль 111,9 млрд рублей). Рост прибыли у «Сибура» произошел на фоне роста выручки (с 428,7 до 731 млрд рублей), выросших в два раза доходов от участия в других организациях (с 12 до 26,5 млрд рублей) и сокращения прочих расходов (с 71,1 до 6,1 млрд рублей). «СИБУР Холдинг» — крупнейшая нефтегазохимическая компания России. Производит сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза. Совладельцами компании являются Леонид Михельсон (36%), Геннадий Тимченко (17%) АО «Согаз» (12,5%) и прочие акционеры. 22 февраля 2022 года Великобритания ввела персональные санкции против Геннадия Тимченко. Страна замораживает его активы и запрещает ему въезд. Аналогичные санкции против Тимченко ввел Европейский союз, в связи со спецоперацией России на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) за 2021 год получило рекордную чистую прибыль за всю историю существования. Информация содержится в финансовом отчете компании, который есть в распоряжении URA.RU. В документе сказано, что за прошлый год чистая прибыль компании составила 243,5 млрд рублей, тогда как годом ранее прибыль составила 37,1 млрд рублей. Подобных успехов холдингу удалось достичь только в 2018 (прибыль 108,4 млрд рублей) и 2019 годах (прибыль 111,9 млрд рублей). Рост прибыли у «Сибура» произошел на фоне роста выручки (с 428,7 до 731 млрд рублей), выросших в два раза доходов от участия в других организациях (с 12 до 26,5 млрд рублей) и сокращения прочих расходов (с 71,1 до 6,1 млрд рублей). «СИБУР Холдинг» — крупнейшая нефтегазохимическая компания России. Производит сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза. Совладельцами компании являются Леонид Михельсон (36%), Геннадий Тимченко (17%) АО «Согаз» (12,5%) и прочие акционеры. 22 февраля 2022 года Великобритания ввела персональные санкции против Геннадия Тимченко. Страна замораживает его активы и запрещает ему въезд. Аналогичные санкции против Тимченко ввел Европейский союз, в связи со спецоперацией России на Украине.