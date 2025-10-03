Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина не оставлять республику «на откуп бюрократам из Брюсселя» при закладывании основ будущего мира. Об этом сообщает один из telegram-каналов.
«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность… чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — приводит слова Додика RT. Таким образом, глава Республики Сербской обратился к российскому руководству с просьбой о поддержке в условиях внешнего давления. Подробности состоявшихся переговоров пока не раскрываются.
Президент Владимир Путин выразил поддержку одному из последних союзников России в Европе — президенту Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милораду Додику. В ходе встречи в Сочи 2 октября Путин отметил, что российско-сербские отношения продолжают укрепляться.
Как пояснила главный научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью URA.RU, Республика Сербская находится в глубоком политическом кризисе из-за давления со стороны Евросоюза и центральных властей Боснии и Герцеговины, которые отказываются признавать ее стремление к большей автономии или независимости. В этой ситуации, по ее словам, Москва встала на сторону «братского народа», оказав Республике Сербской политическую поддержку.
